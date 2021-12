Encontrado na África do Sul diamante azul excepcional

Um diamante azul de 29,6 quilates, avaliado em milhões de dólares, foi encontrado na semana passada na mina de Cullinan, perto de Pretória, anunciou nesta terça-feira a empresa Petra Diamonds, que qualificou a pedra de "excepcional".

"A pedra é de um azul intenso notável, com uma saturação, um tom e uma clareza extraordinárias, e conta com o potencial para produzir uma pedra polida de grande valor", comemorou, em um comunicado, o grupo britânico, que explora a mina sul-africana desde 2008.

A empresa foi evasiva no que diz respeito ao valor exato que sua nova descoberta poderia alcançar, lembrando que os diamantes azuis são os mais cobiçados.

"Estamos realmente entusiasmados com o potencial deste diamante", declarou a porta-voz do grupo, Cathy Malins, à AFP, lembrando que um diamante azul de 25,5 quilates foi vendido, em abril de 2013, por US% 16,9 milhões;

O maior diamante do mundo - o "Cullinan" -, uma pedra de 3.106 quilates, foi descoberto na mina de Cullinam, em 1905. Foi talhado em seguida e dois de seus fragmentos mais impressionantes fazem parte das joias da coroa britânica.

