Encontrada a segunda caixa-preta do avião A320 nos Alpes

A segunda caixa-preta do Airbus A320 da Germanwings, que caiu no dia 24 de março nos Alpes franceses, foi encontrada nesta quinta-feira, 2, anunciou o promotor público de Marselha, Brice Robin.



"O procurador da República de Marselha informa que a segunda caixa-preta (D.F.D.R. Digital Flight Data Recorder) acaba de ser encontrada pelos investigadores no local do acidente", afirma Robin em um curto comunicado.



O promotor não revelou detalhes sobre a descoberta da caixa, que era procurada há mais de uma semana, mas concederá uma entrevista coletiva no fim da tarde no Palácio de Justiça de Marselha.



A caixa-preta contém os parâmetros de voo do avião, cuja destruição provocou a morte de 150 pessoas. A primeira caixa-preta foi encontrada no mesmo dia da tragédia, e sua análise revelou que o copiloto, sozinho na cabine no momento do drama, provocou voluntariamente a queda da aeronave.



O copiloto do Airbus A320 da Germanwings "permitiu voluntariamente a queda do avião" em uma cadeia de montanhas nos Alpes franceses, afirmou em 26 de março o promotor Robin à imprensa.

