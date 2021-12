Empresário faz "vaquinha" para recriar 11 de setembro

O empresário Paul Salo que vive na Ásia e diz ter aberto uma série de negócios entre China e Japão desde 1989 teve uma ideia no mínimo controversa.

Ele quer recriar o 11 de setembro e para isso pede a ajuda para levantar U$ 1,5 milhão (cerca de R$ 5,4 milhões) por meio de uma "vaquina" online. O dinheiro seria usado para comprar um avião e um prédio e chocar o primeiro contra o segundo a 500 milhas por hora.

No vídeo publicado ele diz que é para acabar de vez com a desconfiança. "Será que o avião desintegra? O que acontece de fato com o prédio?", pergunta.

Até a tarde desta terça-feira, 17, ele conseguiu arrecadar U$ 187 (aproximadamente R$ 637).

Quem quiser conferir o pedido do empresário é só acessar o link.

