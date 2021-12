Empresa procura por dupla para viajar 42 países e degustar comidas

Empresa brasileira procura por dupla para viajar e experimentar comidas brasileiras em 42 países. A Dinneer criou o "Melhor Emprego do Mundo". A ideia é conseguir duas pessoas para embarcar e visitar a casa de brasileiros que moram em outros países para degustar a comida preparada por eles.

"Nós queremos mudar o mundo. Inscreva-se hoje e mude a história da Dinneer - e a sua também", diz uma mensagem no site da empresa. Para conseguir a vaga, é necessário "ser maior de 18 anos, ter disponibilidade para cumprir o roteiro de viagens, ser apaixonada por culinária brasileira, ser sociável, ter boa comunicação oral e escrita, habilidade com as câmeras e ser receptiva", segundo a própria Dinneer.

Durante a viagem, os candidatos vão produzir um documentário protagonizado por eles. No site não informa se haverá pagamento de salário para as pessoas que forem selecionadas. Para quem se interessar, é necessário acessar o site da empresa e responder à pergunta: "Por que vocês são a dupla ideal para esse emprego?" Ainda não foi divulgado quando os sorteados irão viajar.

