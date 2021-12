Empresa lança "pau de selfie" para fotografias do bumbum

A febre das selfies ganhou força em 2014 com a invenção do equipamento conhecido como "pau de selfie", que possibilita captar imagens de cima ou com muitas pessoas ao mesmo tempo.

Agora, os adeptos das "belfie" - tipo de selfie que mostra a parte de trás do fotografado - também poderão mostrar ainda mais o derrière.

Isto porque a empresa ON.com pretende lançar um bastão específico para este tipo de foto, com o foco nos atributos traseiros. Isto seria possibilitado com a dobra do bastão de titânio no ângulo desejado.

Quem quiser adquirir o equipamentpo terá de desembolsar US$ 80 (cerca de R$ 214).

