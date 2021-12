Empresa lança coleção de lingerie para homens

Uma empresa australiana lançou uma nova coleção de lingeries para um público bastante específico: os homens.

A coleção inusitada conta com calcinhas, inclusive do modelo fio-dental, sutiãs e camisolas com estampas românticas e em cores bem femininas.

De acordo com a empresa HommeMystere, responsável pela novidade, "os homens querem lingeries de qualidade feitas com carinho, atenção e com detalhes". A distribuição dos produtos é feita no Reino Unido e Estados Unidos.

A novidade já causou polêmica nas redes sociais. Na página do Portal A TARDE no Facebook, os leitores demonstraram opiniões diversas. A maioria dos internautas que comentaram - homens ou mulheres - desaprova a moda. Este é o caso de Thayane Monteiro, que fez um apelo ao público-alvo da coleção. "Homens, por favor, NÃO!", escreveu.

Já outros internautas, como Beatriz de Lourdes, gostaram da inovação. "Massa!", disse ela.

<GALERIA ID=18251/>

