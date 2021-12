Empresa lança camisinha super potente à prova de furo

Uma empresa sueca de preservativos LELO acaba de criar o preservativo mais potente do mundo, que não fura/estoura por nada, pelo menos é o que eles prometem.

De acordo com a produtora, o preservativo LELO HEX tem um design parecido com mel na textura e é bem mais forte do que os demais preservativos, devido ao modo que é feito. Outro atrativo é que o novo modelo é potencialmente mais confortável do que qualquer camisinha já usada antes.

A pré-encomenda da camisinha 'indestrutível' sai ao preço de 9,90 dólares para um pack com 3 unidades. A caixa com 12 unidades custa 19,90, e com 36 unidades, 34,90 dólares. A LELO HEX pode ser encontrada atualmente no site, e futuramente comercializada em farmácias.

adblock ativo