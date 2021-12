Empresa fabrica elevador que se desloca a 72 km/h

A empresa japonesa Hitachi anunciou nesta segunda-feira, 21, que fabricou o elevador mais rápido do mundo, capaz de subir 94 andares em 43 segundos.

O novo modelo se desloca a 72 km/hora (1.200 metros por minuto), mais rápido que o elevador que possui o recorde atualmente, em uma torre de Taiwan, com velocidade de 60 km/hora, segundo a Hitachi.

Dois exemplares do elevador de grande velocidade, ainda na fase de protótipo, serão instalados em uma arranha-céus da China de 530 metros de altura (111 andares) em 2016, assim como outros 95 modelos inferiores.

De acordo com a Hitachi, a acelerada construção de arranha-céus na China faz com que o país absorva 60% do mercado de elevadores.

Além da Hitachi, os grupos nipônicos Toshiba e Mitsubishi Electric também são famosos por seus elevadores.

