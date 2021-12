Segundo uma empresa escandinava, os proprietários de cães ganharam uma tecnologia - ainda na fase de protótipo - que pode permitir em breve a comunicação entre os animais e os humanos.

Desenvolvido pela Nordic Society for Invention and Discovery (NCID), da Escandinávia, No More Woof (Sem Latido) é um fone de ouvido que utiliza a tecnologia de escaneamento cerebral para detectar padrões de pensamento de um cão, analisá-los e traduzi-los.

A NCID é um pequeno laboratório de pesquisa que desenvolveu anteriormente conceitos como o iRock (uma cadeira de balanço que carrega o iPad), Fly Lamp (uma lâmpada flutuante que segue o usuário) e Nebula 12 (um gerador de nuvem indoor).

Frases potenciais dos cachorros já identificadas pelos desenvolvedores incluem: "Isso é esplêndido!","Me deixe em paz", "Eu estou muito cansado", "Quem é você?" e "Por que vocês estão indo embora?"

A tecnologia usada em No More Woof é uma combinação das mais recentes pesquisas em três áreas diferentes: Eletroencefalografia (EEG), micro-informática e software de interface cérebro-computador. Acompanhia tem um vídeo no YouTube. Veja (em inglês):

Da Redação Empresa cria fone de comunicação entre humanos e cães

adblock ativo