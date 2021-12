Empresa bate recorde e cria camisinha mais fina do mundo

Uma empresa chinesa entrou no Guinness Book, livro dos recordes, ao criar a camisinha mais fina do mundo. O produto, feito pela Guangzhou Daming United Rubber Products Limited, tem espessura média de apenas 0,036 milímetros. Apesar do material fino, a camisinha tem elasticidade. O produto foi apresentado nesta quinta-feira, 20, em Hong Kong.

