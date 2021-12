Empresa aérea trata bonecas "possuídas" como crianças reais

As bonecas Luk Thep, que são febre no sudeste asiático, são tratadas como crianças de verdade pela companhia aérea tailandesa Smile Airways. Com isso, os brinquedos têm direito a assento no voo, refeição e bebidas, além de precisar usar cinto de segurança e não sentar em saídas de emergência. Mas para que isso aconteça, os donos precisam comprar a passagem da boneca. Caso contrário, elas são consideradas bagagem de mão e devem viajar armazenadas.

O brinquedo tem feições infantis, usa roupa de criança e em alguns casos é maquiado. Seus donos acreditam que as bonecas são possuídas por um espírito e que se forem bem tratadas trazem prosperidade para seus proprietários. Por isso, é comum que eles comprem roupas de marca e outros bens para elas, que são chamadas de "crianças-anjos".

Depois que cerca de 40 passageiros embarcaram com as bonecas nos aviões da Smile Airways, a companhia decidiu permitir que os brinquedos viajem como se fossem crianças. Mas a situação tem causado preocupação para autoridades da aviação civil do país, que temem que outras empresas adotem a mesma medida.

