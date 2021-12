Empresa aérea cobra gastos para mulher que pariu em avião

A chinesa que deu à luz uma menina dentro de um avião terá que pagar 21 mil libras, cerca de R$ 126 mil, para a companhia aérea. De acordo com o site "China.com.cn", a empresa cobrou o valor para pagar pelos gastos por ter desviado o voo que iria para Los Angeles para o Alasca.

Segundo o jornal, a mulher estava com 36 semanas de gestação e não informou isso à companhia áerea. Ela também teria se recusado a dar à luz até saber que estava sobrevoando os Estados Unidos.

A criança, que nasceu pouco antes do avião aterrissar no Alasca, ganhou cidadania norte-americana. A tripulação e um médico que estava a bordo ajudaram no parto.

Mãe e filha foram levadas para um hospital após o pouso. A chinesa, que foi identificada como Jian, voltou para a China, mas a filha ficou sob cuidados de um amigo da família, já que é muito pequena para voar.

Da Redação

