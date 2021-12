Embaixador da França convida brasileiros a fazer vigílias

O embaixador da França no Brasil, Laurent Bili, convidou os brasileiros a se juntarem às vigílias que serão promovidas em Brasilia, São Paulo, Rio de Janeiro e Recife neste domingo, 15, a partir das 17h (horário de Brasilia). As vigílias serão organizadas pela embaixada e os consulados-gerais da França no Brasil para homenagear as vítimas dos atentados terroristas dessa sexta, 13, em Paris e prestar solidariedade aos franceses, além de fazer com que as pessoas se sintam fortalecidas e fortalecer a nossa união contra os terroristas.

"Após os ataques terroristas de 13 de novembro que deixaram a França em luto, eu gostaria de agradecer profundamente a todos aqueles no Brasil que têm nos enviado mensagens de condolências e de solidariedade, em primeiro lugar a mensagem da Presidente Dilma Rousseff e do governo brasileiro", disse Laurent Bili.

As vigílias, segundo Laurent Bili, servirão para mostrar também que a França, tal como disse o presidente francês na noite da última sexta-feira, 13, está unida. "Como disse o Sr. François Hollande, os terroristas 'não podem ter dúvidas de que têm diante deles uma França determinada, uma França unida, uma França reunida e uma França que não se deixará impressionar, ainda que hoje ela expresse uma emoção infinita a respeito desse drama e dessa tragédia que é abominável, por ser uma barbárie'."

O embaixador informou que, apesar de as fronteiras estarem sendo controladas, as conexões aéreas e ferroviárias internacionais, inclusive com o Brasil, estão funcionando normalmente. Bili disse que, de acordo com as informações de que dispõe até o momento, nenhuma "ameaça específica contra a comunidade francesa ou contra os interesses franceses no Brasil foi identificada". No entanto, ele pediu atenção neste momento em que a França está sob choque.

De acordo, a embaixada e os consulados estão em contato direto com as autoridades brasileiras para assegurar que todas as medidas para garantir a segurança da comunidade francesa no Brasil possam ser tomadas.

O embaixador francês concluiu sua nota dizendo que deseja a recuperação rápida dos brasileiros atingidos nos atentados e "afirmamos nossa solidariedade para com suas famílias".

