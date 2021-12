Em visita à Espanha, Papa critica sentimento anti-Igreja

O Papa Bento XVI chegou neste sábado à cidade de Santiago de Compostela, na Espanha, e criticou o que classificou de "agressivo" sentimento anti-Igreja que estaria se espalhando pelo país. A visita, que tem como objetivo reacender a fé em uma das principais nações católicas do mundo, deve durar dois dias.



Em entrevista a jornalistas, o papa afirmou que o anti-clericalismo verificado hoje na Espanha remete aos anos 30, quando a Igreja Católica sofreu uma onda de violência em meio à guerra civil. Ele disse ainda ter criado um novo escritório no Vaticano para combater as tendências seculares no mundo. Segundo Bento XVI, a Espanha é um dos principais alvos, já que teve papel crucial para reviver o cristianismo em séculos passados.

