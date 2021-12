Em protesto, mãe anuncia orgulho por filho gay em jornal

Uma "super-mãe" norte-americana, de Washington, nos Estados Unidos, usou um anúncio de jornal como forma de protesto contra a derrota, em novembro do ano passado, de um conjunto de projetos de leis anti-discriminatórias, conhecido como HERO (Houston Equal Rights Ordinance) na cidade.

Joan Wilson, mãe de Drake, de 17 anos e assumidamente homossexual, declarou, no jornal Houston Chronicle, o orgulho que ela e o marido sentem pelo filho ser quem ele é. "Os pais de Drake têm orgulho de anunciar que seu filho se assumiu. Drake atualmente está no último ano da escola, é capitão da equipe de tênis, vice-presidente do Grêmio Estudantil, e membro da Sociedade Honorária Nacional. Ele é um diácono de sua igreja e curte fazer filmes e confeitaria. E, sim, ele adora Barbra Streisand", escreveu.

Em entrevista ao jornal Texas Observer, ela explicou a atitude. "Não consegui pensar em outro lugar do país inteiro melhor que Houston, onde as pessoas precisam ouvir minha mensagem de orgulho", contou.

