Em café no Chile, Bolsonaro diz que há reações da velha política no Brasil

Durante café da manhã com empresário chilenos, na manhã deste sábado, 23, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que no Brasil ainda há reações da política tradicional, mas disse acreditar que a maioria dos políticos já não esteja caminhando para a "velha política". Em meio às críticas que vem recebendo do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), Bolsonaro afirmou ter confiança de que o Congresso vai aprovar as reformas por causa da situação econômica do País, ainda que haja alterações nas propostas enviadas pelo governo.

>> Bolsonaro chega ao Palácio presidencial chileno para encontro com Piñera

"Na política tradicional existe reações ainda por parte de alguns da classe política, mas acredito que a maioria não esteja contaminado pela velha política e nós precisamos fazer as reformas", declarou Bolsonaro, citando que a União e os Estados estão endividados. "Dada essa situação em que nos encontramos, nós acreditamos que o Parlamento vai aprovar as reformas, obviamente com algumas alterações, mas no meu entender serão suficientes para sair dessa zona em que nos encontramos."

adblock ativo