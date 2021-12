Em artigo, Fidel agradece pelo privilégio de estar vivo

O ex-presidente cubano Fidel Castro agradeceu nesta quarta-feira, 14, pelo privilégio de estar vivo e disse que não imaginou, quando viu-se obrigado a se afastar do governo, em 2006, por causa de uma grave doença, que estaria vivo sete anos depois.

Os comentários de Fidel fazem parte de um ensaio publicado na imprensa cubana nesta quarta-feira, um dia depois de o ex-presidente ter completado 87 anos de idade.

No longo e abrangente artigo, Fidel aborda uma série de assuntos, desde a morte do presidente venezuelano Hugo Chávez a importantes momentos da Guerra Fria.

Trata-se do primeiro artigo publicado por Fidel desde março. No ano passado, ele interrompeu a publicação de suas "Reflexões", às quais passou a se dedicar depois de se recuperar da doença. Fonte: Associated Press.

adblock ativo