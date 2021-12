Elizabeth II chega ao Vaticano para encontro com Francisco

A rainha Elizabeth II da Inglaterra chegou nesta quinta-feira, 3, às 15h15 (10h15 de Brasília) ao Vaticano para o primeiro encontro com o papa argentino Francisco.



A rainha, de 87 anos, que estava acompanhada pelo marido, o duque de Edimburgo, de 92 anos, foi aclamada por um grupo que aguardava sua passagem na Avenida da Conciliação, que dá acesso à praça de São Pedro.



A soberana será recebida com o marido em um salão anexo da moderna sala de audiências Paulo VI, e não no luxuoso palácio apostólico.



O protocolo para a reunião entre os dois chefes de Estado foi flexibilizado em função da idade do casal real britânico.



"A vontade de ambas as partes é de um encontro informal, familiar", disse o porta-voz do Vaticano, padre Federico Lombardi.



A visita da rainha ao Vaticano coincide com o 32º aniversário do início da guerra das Malvinas entre Reino Unido e Argentina.



O embaixador britânico na Santa Sé, Nigel Baker, descartou indiretamente que o assunto tenha sido incluído na agenda e recordou que o Vaticano mantém, historicamente, a neutralidade sobre o tema.

