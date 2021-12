Elizabeth II celebra em cerimônia fechada 61 anos no trono

A rainha Elizabeth II comemora nesta quarta-feira seus 61 anos no trono de forma privada na residência real de Sandringham (sudeste da Inglaterra), o que contrasta com o fervor popular do ano passado por ocasião de seu Jubileu de Diamante.

Como é tradição, a soberana se ficará em Sandringham, onde há exatamente 61 anos que morreu seu pai, o rei Jorge VI, por causa de um câncer de pulmão enquanto ela, então a princesa Elizabeth, estava viajando no Quênia com seu marido, o duque de Edimburgo.

Nesta data, a rainha, de 86 anos, não irá a compromissos oficiais por ser o aniversário da morte de seu pai, a exceção de 2012 quando completou 60 anos no trono.

Como em todos os anos, foram escutadas ao meio-dia 41 salvas de canhão em Green Park, próximo ao Palácio de Buckingham, em homenagem à chefe de Estado britânica.

Em 2 de junho, se completará 60 anos da coroação de Elizabeth II na Abadia de Westminster, ocasião que será recordada com uma missa especial em 4 de junho no mesmo templo anglicano.

Espera-se que a família real, autoridades internacionais e membros do governo britânico presenciem a cerimônia religiosa.

A rainha voltará ao trabalho na próxima semana após passar suas férias de inverno em Sandringham, segundo os veículos de imprensa britânicos.

adblock ativo