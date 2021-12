Eleições presidenciais em Portugal vão ser realizadas no próximo dia 24 de janeiro

Marcado para o próximo dia 24 de janeiro, o pleito eleitoral, em Portugal, tem sete nomes na disputa do cargo do país que tem como sistema político o semiparlamentarismo. Para se candidatar à presidência, além de precisar ter o nome aceito dentro do partido, é preciso também apresentar para verificação no Tribunal Constitucional uma lista com um mínimo de 7.500 e um máximo de 15 mil assinaturas de cidadãos eleitores apoiando a candidatura.

Entre os que concorrem está o atual presidente Marcelo Rebelo Sousa, 72 anos, que é professor universitário, jurista e jornalista. Marcelo é filiado ao Partido Social Democrata (PSD), considerada legenda de centro-direita entre os portugueses. Rebelo é católico e demonstra carinho pelos brasileiros.

Alinhado a discursos extremistas e de ódio como o de Jair Bolsonaro e Donald Trump, André Ventura disputa o pleito pela primeira vez. Fundador do partido de extrema-direita, o Chega, André também é deputado da Assembleia da República e formado em Direito. Entre as bandeiras está impedir a entrada de imigrantes no país.

Pelo partido do primeiro ministro, António Costa, Ana Gomes tenta chegar à presidência. Militante do Partido Socialista, Ana é ex-deputada do Parlamento Europeu, deixando a função em 2019. Ana é formada em Direito.

Pela extrema-esquerda concorre João Ferreira, do Partido Comunista de Portugal. João é biólogo e já foi vereador de Lisboa e deputado no Parlamento Europeu.

Também pela extrema-esquerda, Marisa Matias concorre as eleições pelo partido Bloco de Esquerda. A socióloga já concorreu à presidência em 2016 e atualmente é deputada do Parlamento Europeu.

Representando o movimento liberal, Tiago Mayan concorre ao cargo pelo partido que ajudou a fundar, o Iniciativa Liberal. Formado em Direito, Mayan é membro da Assembleia de Freguesia da União de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde.

Com a bandeira na defesa do meio ambiente, Vitorino Silva concorre a presidência pelo partido RIR – Reagir, Incluir, Reciclar. Vitorino também foi candidato nas eleições presidenciais de 2016. Ele tem 49 anos e já concorreu a outros cargos, porém sem êxito. Silva também é o fundador do partido.

