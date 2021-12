Eleições nos EUA: pesquisas não dão certeza sobre o que ocorrerá nesta terça

A 48 horas das eleições para presidente dos Estados Unidos, a candidata do Partido Democrata, Hillary Clinton, está cinco pontos percentuais à frente do candidato do Partido Republicano, Donald Trump, segundo pesquisa de intenção de votos divulgada no domingo, 6, pelo jornal The Washington Post, em parceria com a rede de televisão ABC News.

A pesquisa dá um alívio momentâneo à campanha de Hillary Clinton, mas ainda não traz segurança sobre o que vai ocorrer no dia da eleição, marcada para esta terça-feira, 8.

O eleitorado norte-americano vem se mostrando oscilante. Há menos de uma semana, os dois candidatos estavam tecnicamente empatados, e a tendência era de crescimento de Trump nas pesquisas e de queda na intenção de voto em favor de Hillary Clinton. Algumas pesquisas até colocavam Trump à frente da corrida eleitoral, com um ponto percentual de diferença em relação à candidata democrata.

Com a nova pesquisa, Hillary está com 48% das intenções de voto, contra 43% de Trump. De acordo com a pesquisa, Hillary Clinton se beneficiou nos últimos dias de um apoio mais forte dos eleitores "não brancos" e dos que vinham se posicionando de forma independente, ou seja, não apoiavam nem democratas e nem republicanos.

Embora os últimos números mostrem que o caminho da Casa Branca está mais favorável a Hillary do que a Trump, a candidata democrata não dá sinais de que pretenda diminuir o ritmo final da campanha. Ao contrário, ela está intensificando o contato com os eleitores latinos, que constituem uma grande parte dos “não brancos” indicados pela pesquisa divulgada nesta segunda.

No sábado, 5, ela visitou várias comunidades de imigrantes no estado da Flórida. Em Pembroke Pines, a 10ª cidade mais populosa da Flórida, ela fez um discurso para imigrantes hispânicos e caribenhos. Trump, disse, em Tampa, no estado da Flórida, que sua campanha vai se mover para áreas que tradicionalmente elegem candidatos democratas.

adblock ativo