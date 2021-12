El Salvador se torna primeiro país a adotar bitcoins como moeda oficial

El Salvador se tornou nesta terça-feira, 7, o primeiro país a adotar bitcoins como moeda legal. Com a mudança, o comércio deverá aceitar o pagamento em bitcoin junto com o dólar americano, moeda oficial desde 2001, que permanecerá com curso legal.

Segundo informações da CNN, o presidente Nayib Bukele, que pressionou pela adoção da criptomoeda, diz que os bitcoins farão com que os salvadorenhos economizem cerca de US$ 400 milhões. O valor, supostamente, é gasto anualmente em comissões para remessas.

Ainda de acordo com a CNN, antes do lançamento, o governo anunciou a compra de 200 bitcoins, ajudando a elevar o preço da moeda acima de US$ 52.000 pela primeira vez desde maio.

Já conhecida como Praia Bitcoin, a cidade de El Zonte pretende se tornar uma das primeiras economias bitcoin do mundo. O governo de El Salvador instalou caixas eletrônicos que permitirão que o bitcoin seja convertido em dólares e retirado sem comissão da carteira digital do país, chamada Chivo.

adblock ativo