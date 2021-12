Egito vive maior dia de protesto desde início da revolta

Cairo - Centenas de milhares de egípcios foram às ruas do Cairo e outras cidades do país nesta terça-feira, 8, nos maiores protestos desde o início da revolta contra o presidente Hosni Mubarak, em 25 de janeiro.

A multidão é maior que a registrada nos protestos anteriores, na terceira semana da revolta contra o regime de Mubarak, com centenas de milhares de pessoas reunidas no fim da tarde. Os egípicios também se reuniram em outras grandes cidades, incluídas as 20.000 de Alexandria, a maior cidade do norte do país.

Mubarak fez algumas concessões ao movimento de protesto, liderado por jovens egípcios, mas se recusou a atender a principal demanda, que é sua saída imediata do poder para abrir caminho para eleições neste país árabe.

Na praça Tahrir, cheia de gente, os manifestantes agitavam bandeiras egípcias e cartazes nos quais se lia "o povo exige a saída do regime", slogan do protesto.

Em uma tentativa de apaziguar os ânimos, Mubarabk, 82 anos, dos quais quase 30 no poder, anunciou a criação de uma comissão para alterar a Constituição, em meio ao "diálogo nacional" iniciado no domingo entre o poder e a oposição, do qual participam, pela primeira vez, a Irmandade Muçulmana, até agora rivais políticos do regime.

Na segunda, 7, o chefe de Estado prometeu uma alta de 15% dos salários dos funcionários públicos e das aposentadorias a partir de 1º de abril.

Também pediu a formação de uma comissão de investigação sobre os episódios de violência do último dia 2 de fevereiro na praça Tahrir, onde confrontos opuseram simpatizantes e opositores de Mubarak.

Em 15 dias de mobilização, o balanço é de ao menos 300 mortos, segundo cifras não confirmadas da ONU.

A organização Human Rights Watch (HRW) conseguiu confirmar a morte de 297 pessoas, apesar de considerar que o total de vítimas seja muito maior.

As medidas políticas, incluindo o anúncio de que Mubarak não voltará a se apresentar para um sexto mandato nas eleições de setembro, não conseguiram aplacar o movimento de protesto que continua exigindo a saída imediata do presidente.

Nesta terça, os Estados Unidos consideraram "crucial" que o Egito progrida rumo a uma transição democrática ordenada, enquanto que a França citou a "emergência das forças democráticas" para uma transição que deve ocorrer "sem violência e o mais rápido possível".

A chefe da diplomacia europeia, Catherine Ashton, pediu diante do Conselho de Segurança da ONU uma "verdadeira reforma" no Egito e na Tunísia, onde as revoltas tiraram o ditador Zine el Abidine Ben Ali do poder em 14 de janeiro, e ofereceu ajuda a esses países para lutar contra a corrupção e ter governos mais transparentes.

