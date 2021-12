Egito: polícia autorizada a disparar contra manifestantes

O ministério do Interior egípcio anunciou nesta quinta-feira, 15, que a polícia foi autorizada a disparar contra os manifestantes que atacarem bens públicos ou as forças de segurança.

Este anúncio acontece depois que manifestantes islamitas abriram fogo contra um prédio público na província do Cairo, em prosteto pela violenta repressão do governo aos partidários do presidente destituído Mohamed Mursi.

