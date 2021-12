Ed Sheeran, aquele bebê fofo no clipe de Photograph (2014) parece ter só dois poréns: cresceu e em seu currículo há três acusações de plágio por suas músicas. Essa semana ele foi condenado a pagar U$ 20 milhões a Matt Cardle, outro cantor britânico, vencedor do The X Factor UK em 2010.

O processo foi aberto em agosto de 2016. Uma comparação de acordes aponta que Photograph e Amazing têm 39 notas idênticas. Pelos cálculos, as músicas têm 70% de semelhança, o que fica mais perceptível a partir do refrão.

Estadão Conteúdo Ed Sheeran é condenado a pagar U$ 20 milhões por plágio de 'Photograph'

Estadão Conteúdo Ed Sheeran é condenado a pagar U$ 20 milhões por plágio de 'Photograph'

O ruivo também é acusado de plagiar Shape of You. A denúncia veio da autoras de No Scrubs, hit nos anos 90. Para evitar um outro litígio judicial, Sheeran agregou os nomes de Kandi Burruss e Tinny Harrys ao créditos de Shape of You. De fato, os comecinhos de ambas as faixas são muito parecidos.

Estadão Conteúdo Ed Sheeran é condenado a pagar U$ 20 milhões por plágio de 'Photograph' E por último mas não menos importante, Thinking Out Loud (2014) está sendo comparado Let's Get It On, de Marvin Gaye. Se procurar uma sutil semelhança, principalmente no começo da música, até que dá pra achar. Ainda não houve condenação a Sheeran.

adblock ativo