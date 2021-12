É melhor fechar a igreja que rejeitar pessoas, sugere Papa

O Papa Francisco criticou neste sábado, no Vaticano, durante o Jubileu dos Enfermos e Portadores de Necessidades Especiais, os sacerdotes que não abrigam todos em suas igrejas, sugerindo-lhes que é melhor fechar as portas do que rejeitar pessoas.

Ao discursar na grande sala Paulo VI, Jorge Bergoglio reagiu com emoção à pergunta de uma menina italiana, Serena, que lhe dizia que não se sentia acolhida em sua paróquia e não entendia por que não podia comungar.

"Serena, você me cria um problema, se eu te dissesse o que eu penso! Você citou uma das coisas mais feias que existem para nós, a discriminação (...) Penso em um sacerdote que não abriga todos. Feche suas portas, por favor. Porque ou é todo mundo, ou não é ninguém", desabafou Francisco.

O pontífice argentino lembrou que, no começo do século passado, Pio X escandalizou autoridades da Igreja ao sugerir que a comunhão deveria ser feita também por crianças, não apenas por adultos. Naquela época, muitos achavam que "uma criança não entende", assinalou.

Mais de 20 mil pessoas viajaram a Roma para o Jubileu, que acontece neste fim de semana. O Vaticano quis que o evento fosse um dos momentos mais importantes do Ano Santo da Misericórdia, que começou em dezembro.

