Dubai autoriza primeiro táxi voador do mundo

O primeiro táxi voador autônomo do mundo, o EHang 184, foi autorizado a operar em Dubai a partir de julho. O aparelho, desenvolvido na China, tem capacidade para transportar um passageiro com mala, totalizando até 120 kg. A viagem pode durar no máximo 30 minutos ou uma distância de 50 km.

O passageiro pode escolher o destino por meio de uma tela sensível ao toque. Contudo, as primeiras rotas serão predefinidas. O veículo é monitorado e controlado por sinal 4G a partir de uma base terrestre.

Em caso de emergência, a aeronave tem capacidade para avaliar a situação e tomar uma medida de segurança. Dependendo da gravidade da ocorrência, a central de controle pode determinar o pouso.

