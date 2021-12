Duas pessoas são mortas após tiroteio em Nova Iorque

Um tiroteio nesta sexta-feira, 24, em uma das avenidas mais movimentadas de Nova Iorque, nos Estados Unidos, causou pelo menos duas mortes e deixou cinco feridos. As circunstâncias em que o tiroteio ocorreu ainda não foram esclarecidas pelas autoridades, que não descartam a hipótese de um atentado terrorista.

O incidente envolvendo um atirador e um grupo de policiais ocorreu no começo desta manhã nos arredores do Empire State Building - um prédio de 102 andares entre a Quinta Avenida e a Rua 34. A área onde houve o acidente foi cercada por policiais e as investigações estão em curso. A estimativa preliminar é que pelo menos dez pessoas tenham sido feridas no tiroteio.

O Empire State Building é considerado um ícone cultural americano. Foi projetado em estilo art déco e tem sido apontado como uma das maravilhas do mundo moderno pela Sociedade Americana de Engenheiros Civis. Em Nova Iorque, o prédio é considerado um dos pontos de referência da cidade.

adblock ativo