Duas explosões atingem aeroporto de Istambul e matam 10

Duas explosões seguidas de um tiroteio atingiram o Aeroporto Internacional de Ataturk, em Istambul, na Turquia, na noite desta terça-feira (horário local), matando ao menos dez pessoas e deixando mais de 40 feridos.

Conforme relatos de autoridades locais, as vítimas foram levadas por táxis aos hospitais da cidade.

De acordo com a emissora CNN turca, as bombas teriam sido acionadas no terminal internacional, enquanto os tiros teriam ocorrido no estacionamento.

Os detalhes do incidente ainda não foram relatados. O aeroporto encontra-se fechado. As autoridades turcas acreditam que as explosões podem ter sido causadas por um ataque suicida.

