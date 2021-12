Duas crianças morrem presas em carro dentro de lago nos EUA

Duas crianças morreram e outras quatro ficaram feridas após ficarem presas em um carro que caiu dentro de um lago em Minnesota, nos Estados Unidos, na noite desta quinta-feira, 21.

A mãe de uma delas, que dirigia o carro, e a madrasta de outra tentaram retirar as crianças do carro, mas sem sucesso. Depois de 45 minutos de espera, uma equipe de resgate chegou e salvou as crianças que ainda estavam vivas.

A água estava com temperatura baixa e dificultou o resgate dos meninos. As duas crianças morreram na hora e as outras foram hospitalizadas em estado grave. Ainda não há informações do atual estado de saúde delas.

