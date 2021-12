Drone português cai na água e vira piada nas redes sociais

Está fazendo sucesso nas redes sociais e no YouTube vídeo que mostra O lançamento do primeiro drone produzido em Portugal. As imagens mostram o aviãozinho caindo na água após o lançamento.

O lançamento dO aparelho aconteceu há sete dias, com a presença do ministro da defesa José Pedro Aguiar Branco, mas o material postado no portal de vídeos tornou o fracasso um sucesso mundial esta semana.

O drone português é lançado por um fuzileiro da marinha e nem chega a voar, caindo diretamente no mar. Segundo a Marinha portuguesa, o fracasso ocorreu devido a um erro de lançamento. Veja o vídeo!

