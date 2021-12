Dois trens colidem no sul da Itália e deixam ao menos 12 mortos

Ao menos 20 pessoas morreram e diversas ficaram feridas depois que dois trem colidiram de frente na manhã desta terça-feira em Corato, uma região de Puglia, no sul da Itália, de acordo com informações do corpo de bombeiros.

Os trens, cada um com quatro vagões, colidiram perto da cidade de Andria em uma linha que possui apenas um trilho, de acordo com a agência de notícias Ansa.

Uma foto do acidente mostrou vários vagões amassados. Segundo a imprensa, as equipes de resgate estavam tentando retirar as vítimas dos escombros, incluindo uma criança que estava viva. Equipes de resgate temem que o número de vítimas aumente por causa dos ferimentos.

"É uma tragédia enorme", afirmou o capitão da polícia local, Riccardo Zingaro, em uma entrevista à rede de televisão italiana.

O prefeito de Corato, Massimo Mazzilli, descreveu a cena do acidente como "horrível" e disse que o trabalho de resgate está sendo feito por bombeiros, autoridades de proteção civil e voluntários.

Já o primeiro-ministro da Itália, Matteo Renzi, disse que o acidente de trem "é um momento de lágrimas" e se comprometeu a não parar de investigar até que a causa seja determinada.

Os dois trens que bateram de frente pertencem a empresa ferroviária privada local Ferrotramviaria SPa. A empresa faz a ligação da capital de Puglia, Bari, com as cidades regionais ao norte e ao aeroporto. Ela opera cerca de 20 pequenos trens. Fonte: Dow Jones Newswires e Associated Press.

