Dois suspeitos do atentado são vistos no norte da França

Os dois suspeitos do atentado contra o jornal francês Charlie Hebdo foram vistos na manhã desta quinta-feira, 8, no Norte da França, a bordo de um automóvel Clio cinza e com armas de guerra, indicaram fontes próximas da investigação.



O gerente de um posto de gasolina perto da pequena cidade de Villers-Cotterêts "reconheceu formalmente os dois homens suspeitos de terem participado no atentado ao Charlie Hebdo", explicou uma das fontes.



Os dois homens portavam rifles kalachnikov e lança-foguetes, confirmou outra fonte, adiantando que a placa do carro em que estavam "não corresponde ao veículo".



Uma fonte policial disse que as brigadas de intervenção "receberam ordem para se equipar com espingardas de assalto e equipamento de proteção".



As forças de segurança francesas lançaram uma intensa operação para encontrar os dois homens, os irmãos Chérif e Said Kouachi, de 32 e 34 anos, respectivamente, suspeitos da autoria do ataque de ontem, em Paris, que causou 12 mortos.



Chérif é um jihadista conhecido dos serviços antiterroristas franceses, tendo sido condenado em 2008 a três anos de prisão, pela participação numa rede de envio de combatentes para a Al Qaeda, no Iraque.



O terceiro suspeito do atentado ao Charlie Hebdo, de 18 anos, foi detido depois de se entregar às autoridades.

