Dois são detidos após acidente fatal no metrô de Moscou

Dois suspeitos foram detidos após o descarrilamento de um vagão do metrô de Moscou que deixou pelo menos 22 mortos e 100 feridos, anunciou o comitê de investigação russo.



"Os investigadores prenderam dois suspeitos por violação das normas de segurança nos transportes", anunciou o comitê, principal órgão para investigações criminais na Rússia.



Os detidos foram o chefe de manutenção Valeri Bashkatov e seu auxiliar Yuri Gordov.



De acordo com os investigadores, no mês de maio começaram obras preparatórias para a instalação de um novo sistema de mudança de vias entre as estações Park Pobedy e Slavianski Boulevard, onde aconteceu a catástrofe de terça-feira.



"Bashkatov e Gordov estavam diretamente envolvidos nas obras e em seu monitoramento", destacou o comitê.



As obras não aconteceram da maneira correta, segundo o comitê de investigação. Os dois detidos foram interrogados e serão indiciados.

