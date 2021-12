Dois mortos em queda de helicóptero no centro de Londres

Duas pessoas morreram nesta quarta-feira na queda de um helicóptero que se chocou contra a grua de um edifício em construção em Londres, anunciou a polícia britânica, informando que outras duas pessoas foram levadas para o hospital.

"Duas pessoas foram confirmadas mortas no local do acidente. Não temos mais detalhes. Outras duas foram levadas a um hospital do sul de Londres. Esperamos informações sobre seu estado de saúde", declarou a Scotland Yard em um comunicado.

Ao menos uma das vítimas fatais estava no helicóptero, que, segundo as primeiras informações da polícia, colidiu com uma grua no alto de um edifício às margens do Tâmisa, envolvida aparentemente na neblina.

A Scotland Yard não considera neste momento o incidente "um ato ligado ao terrorismo", disse à AFP uma porta-voz da polícia.

A polícia, os bombeiros e os serviços de emergência encontram-se no local do ocorrido, onde podem ser vistas imagens de escombros em chamas, segundo as imagens divulgadas pelas redes de televisão.

O acidente ocorreu na hora de rush no bairro londrino de Vauxhall perto de uma ponte muito movimentada que cruza o rio Tâmisa, em frente ao edifício do MI6, os serviços secretos britânicos.

A rede Sky News afirma que havia apenas um piloto a bordo da aeronave.

Paul Ferguson, uma testemunha interrogada pela BBC, contou: "houve um lampejo e o helicóptero caiu no chão. Explodiu e você pode imaginar a fumaça que saiu dali".

"Ele se dirigia provavelmente a um heliporto próximo. Pode ser que nesta manhã com neblina as luzes da Torre St. George, próxima, não estivessem acesas e (o helicóptero) tenha atingido o extremo da grua e perdido o controle", acrescentou à BBC.

adblock ativo