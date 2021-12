Doente, rei da Tailândia falta ao próprio aniversário

Os tailandeses celebraram na sexta-feira, 5, o aniversário de 87 anos do rei Bhumibol Adulyadej, mas ele próprio não compareceu aos eventos, em função de sua saúde debilitada. Ele está hospitalizado desde outubro, quando teve a vesícula biliar removida. Seu filho e herdeiro, Vajiralongkorn, o representou em uma cerimônia religiosa. Considerado um dos monarcas mais ricos do mundo, ele também é o que está no poder há mais tempo.

Os tailandeses mostram grande afeição por Bhumibol, que assumiu o trono em 1946, mas sua ausência da vida pública e o papel do Palácio Presidencial em eventos políticos tumultuados nos últimos anos, que começaram em 2006 e culminaram em um golpe militar em maio deste ano, afetaram a imagem da família real. Nas últimas semanas, membros da família da esposa de Vajiralongkorn, a princesa Srirasm, têm sido presos sob acusação de abusarem das suas conexões para obter benefícios financeiros. Fonte: Associated Press.

