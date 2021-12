Doença rara faz mulher 'suar sangue' nos rostos e nas mãos

Uma jovem italiana, de 21 anos, chocou os médicos da Universidade de Florença, na Itália, ao ser internada com sangramentos no rosto e nas palmas das mãos, apesar de não ter lesões na pele. Ela convive com a doença rara há três anos e foi registrada no periódico “Canadian Medical Association Journal“.

De acordo com o relato da jovem, os sangramentos acontecem quando ela tenta praticar atividades físicas e ao dormir. Os episódios duram entre um e cinco minutos e são mais intensos nos períodos de estresse emocional.

Por conta dos sangramentos, a italiana passou a se isolar e demonstrou sintomas de depressão e síndrome do pânico. Inicialmente, os médicos suspeitaram de um transtorno factício, quando os próprios pacientes provocam danos a si mesmos para chamar atenção, mas, após uma série de exames, a hipótese foi descartada.

Ela foi diagnosticada com hematidrose, uma doença que afeta apenas uma pessoa a cada dez milhões. A paciente foi tratada com propanolol - medicação que consegue reduzir os sangramentos - e foi liberada algumas horas depois.

Sobre a Doença

A hematidrose é conhecida como a "doença de Jesus". Um estudo publicado no Jornal Indiano de Dermatologia explica que a causa da enfermidade ainda é desconhecida. Entretanto, acredita-se que ela é o resultado de episódios extremos de medo ou estresse, que fazem com que as veias ao redor das glândulas sudoríparas sejam dilatadas ao ponto de serem rompidas.

