Doença faz jovem beliscar o rosto por 6 horas seguidas

Uma jovem de 20 anos sofre com uma doença rara, chamada de dermatillomania, que a faz passar até seis horas por dia beliscando a pele. A ação faz com que o rosto de Samantha Wake sangre e forme feridas, o que deixa a face dela com várias cicatrizes.

"As pessoas me perguntam o que aconteceu com o meu rosto. A verdade é que eu fiz isso comigo e acho que nunca vou conseguir parar. É uma situação com muitas consequências", disse a jovem para o jornal britânico "Daily Mail".

A dermatillomania afeta uma entre 500 pessoas no Reino Unido, sendo que a maioria é composta por mulheres entre 15 e 30 anos.

Samantha começou a sofrer com o problema aos 14 anos, quando começou a desenvolver pequenas espinhas no seu rosto. Ela procurou um médico aos 18 anos, depois de percebeu que poderia ter uma doença.

