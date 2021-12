DNA confirma que menina da Nova Zelândia não é Madeleine

A Polícia Metropolitana de Londres (Scotland Yard) informou nesta quarta-feira, 13, que exames de DNA confirmaram que uma menina muito parecida com Madeleine McCann vista na Nova Zelândia não é a pequena inglesa desaparecida em 2007 em Portugal.

A Scotland Yard solicitara amostras de DNA depois que uma menina com uma grande semelhança física a Madeleine fora vista em uma loja na cidade neozelandesa de Queenstown.

A amostra foi solicitada pela Scotland Yard e cedida de maneira voluntária à Polícia, segundo a imprensa da Nova Zelândia.

Nos últimos anos, houve na Nova Zelândia alguns casos em que pessoas disseram ter visto meninas parecidas com Madeleine.

A menina inglesa desapareceu em 3 de maio de 2007 do apartamento que sua família alugara na cidade portuguesa de Praia da Luz, no Algarve, enquanto seus pais jantavam em um restaurante próximo com um grupo de amigos.

adblock ativo