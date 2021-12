DNA confirma que corpo encontrado na Espanha é de baiano

Exame de DNA confirmar que o corpo encontrado debaixo de uma ponte na região de Cogullada, na Espanha, é do jovem baiano Victor da Silva Lago, de 19 anos, que morava em Zaragoza e desapareceu na festa de réveillon. Victor estava em uma festa no parque do Rio Ebro, que corta a cidade.

Quando o corpo foi encontrado no final do mês de abril a polícia informou à família que poderia ser do jovem, mas seria necessário aguardar o resultado do exame de DNA. A polícia local também informou que o corpo não apresentava sinais de violência.

Entenda o caso

Victor da Silva Lago, estava desaparecido desde o dia 1° de janeiro. Ele saiu de casa no dia 31 de dezembro para celebrar o réveillon com amigos e, desde então, não retornou.

De acordo com os amigos de Victor, que estavam com ele no réveillon, o jovem estava com o grupo quando sentiram a falta dele. Alguns amigos disseram que o estudante foi pra casa sozinho.

No dia seguinte tentaram entrar em contato com ele, mas não conseguiram. Foram na casa dele e, como não o encontraram, acionaram a polícia.

Victor é de Salvador vivia na Espanha desde os 8 anos com a mãe. Ele cursava Administração de Empresas na Universidade de Zaragoza.

