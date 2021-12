Divulgado primeiro vídeo terrestre do local onde avião caiu

O Ministério do Interior francês divulgou o primeiro vídeo, filmado em terra, das equipes de perícia trabalhando para retirar destroços da aeronave da Germanwings, que caiu na terça-feira, 24, nos Alpes franceses, além dos restos mortais de todas as 150 pessoas que estavam no voo.

"Quando vamos a um local de queda esperamos achar parte da fuselagem. Mas aqui não vemos nada", disse o piloto Xavier Roy, coordenador das operações aéreas. Ele também disse que as equipes são deixadas no local de helicóptero e estão trabalhando amarradas em altitudes de cerca de 2 mil metros.

As investigações preliminares apotam que o copiloto da aeronave Andreas Lubitz teria derrubado o avião deliberadamente.

Primeiro vídeo terrestre mostra local onde avião caiu nos Alpes franceses

