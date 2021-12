Distribuidora de cerveja Corona é criticada por publicidade associada ao coronavírus

Em um breve vídeo, divulgado na segunda-feira no Twitter e visto sete milhões de vezes, a Corona USA utiliza o termo "chegada iminente" para anunciar uma nova bebida, em aparente relação ao surto do novo coronavírus nos EUA.

No Twitter, muitos reagiram denunciando uma propaganda de "muito mau gosto". "Agora estou certo de que não voltarei a comprar" a cerveja, escreveu um usuário da rede social.

Constellation Brands, a empresa matriz da Corona USA, não respondeu à AFP sobre a questão. Segundo pesquisa YouGov publicada na quarta-feira, a popularidade da cerveja Corona nos Estados Unidos caiu desde o relato do primeiro caso de coronavírus no país, no final de dezembro.

A mesma pesquisa revela que as intenções de compra são as mais baixas em dois anos. Constellation Brands tem repetido desde o início da epidemia que não há conexão entre a cerveja que vende e o vírus, exceto pelo nome similar.

