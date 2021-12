Disney compra Fox por US$ 52,4 bilhões

A Walt Disney Co. anunciou nesta quinta-feira, 14, que chegou a um acordo para comprar parte da 21st Century Fox. O valor da compra foi de 52,4 bilhões de dólares em ações, após a separação das emissoras de televisão da empresa e o canal Fox News. Já o valor total da transação foi de US$ 66,1 bilhões, já que a Disney assumiu US$ 13,7 bilhões em dívidas da Fox.

"Com base no compromisso da Disney de oferecer entretenimento da mais alta qualidade, a aquisição destes ativos complementares permitirá a Disney criar conteúdo mais atraente, construir relações mais diretas com consumidores de todo o mundo e oferecer uma experiência de entretenimento mais atrativa", afirma a Disney em um comunicado.

Com a compra, a Disney será proprietária do estúdio de cinema 20th Century Fox, a distribuidora Fox Searchlight Pictures, a produtora Fox 2000 e uma rede de televisão que inclui o grupo FX e o National Geographic, assim como mais de 300 canais internacionais. Além disto, a empresa também terá 30% de participação no serviço de streaming Hulu e 50% da companhia na Endemol.

