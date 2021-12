Dirigentes latinos parabenizam Fidel por seus 88 anos

Os presidentes da Nicarágua, Daniel Ortega, e da Venezuela, Nicolás Maduro, parabenizaram o líder cubano Fidel Castro que, nesta quarta-feira, 13, completa 88 anos, data celebrada na ilha com concertos e outras atividades culturais.



"Que sorte, que bênção, chegar aos 88 anos", expressou Ortega, antigo aliado político de Cuba, em mensagem enviada a Fidel.



Nicolás Maduro saudou o aniversariante no programa "Em contato", da TV venezuelana, e classificou o líder cubano de "gigante da história", segundo o jornal cubano Granma.



O aniversário do comandante cubano está sendo celebrado na ilha desde a meia-noite desta quarta-feira, com várias festas, exposições e atividades culturais.



Na Praça da Revolução em Havana foi inaugurada a exposição "Fidel é Fidel", do artista audiovisual Roberto Chile, que trabalhou por 25 anos como o fotógrafo pessoal do ex-presidente cubano (1959-2006).

<GALERIA ID=19433/>

adblock ativo