Diretor de produto do Facebook faz críticas à imprensa

O diretor de produto do Facebook, Mike Hudack, publicou em seu perfil uma análise sobre a situação imprensa atual, onde critica os formatos adotados por alguns meios de comunicação. Entre os veículos citados pelo diretor da rede social estão a rede de TV CNN, aos impressos The New York Times, Whashington Post e The Wall Street Jornal, além de outros grupos.



Hudack diz que a CNN é uma "rede de crianças brancas sequestradas". Isso pela ampla cobertura dada sobre o sequestro de mais de 200 estudantes.



Sobre os jornais The New York Times, Washington Post e o The Wall Street Journal ele diz que estão esvaziados, são sobreviventes e os considera "fantasmas em uma concha".



Mike Hudack ainda faz duras críticas ao modus operandi de outros grupos de comunicação e a jornalistas como o blogueiro e colunista norte-americano Ezra Klein.

Ele conclui sua crítica com uma reflexão e um xingamento: "É difícil dizer de quem é a culpa . Mas alguém deve corrigir esta merda."



Leia a íntegra do post do diretor do Facebook:







