Diretor de hospital na China morre por coronavírus, diz jornal

O diretor de um hospital em Wuhan, na China, epicentro do Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, morreu nesta segunda-feira, 17, com a enfermidade. A informação é do jornal estatal chinês "People's Daily".

De acordo com o veículo, Liu Zhiming, que trabalhava no hospital Wuchang, é o primeiro diretor de hospital a morrer por causa da doença, que já deixou mais de 1.770 mortos e teve 70.635 casos registrados na China.

Mortes pelo vírus

O balanço da epidemia do novo coronavírus atingiu 1.770 mortos na China continental após a morte de outras 105 pessoas na província de Hubei, segundo dados oficiais divulgados nesta segunda-feira.

Este aumento encerra três dias consecutivos de declínio, com relatam as autoridades da província, foco da epidemia.

Fora da China continental, onde pelo menos 70.400 pessoas foram infectadas, quase 600 casos de contágio da epidemia de coronavírus, oficialmente chamada COVID-19, foram confirmados em quase 30 países.

Há registros de apenas cinco mortes fora da China continental: uma em Hong Kong, uma em Taiwan, uma no Japão, uma nas Filipinas e uma na França.

