Dinamarquês gera polêmica ao postar foto no banho com filha

O humorista dinamarquês Torben Chris causou polêmica ao compartilhar em seu perfil no Facebook, na última segunda-feira, 14, uma foto onde aparece nu em uma banheira tomando banho com a filha.

Em parte da legenda, ele escreveu: "Crianças e adultos podem ficar nus juntos. Se não pudéssemos nos ver pelados, teríamos nascido com roupas. Ficar nu com seu filho não é rude. É natural. Um pai com a filha no banho não é pedofilia, é divertido".

A imagem, que surgiu como uma forma de discutir uma questão levantada por fãs envolvendo a relação da nudez com a paternidade, no entanto, acabou dividindo a opinião dos internautas. Alguns chegaram a acusá-lo de pedofilia.

Entre as críticas, um dos seguidores se mostrou incomodado com a nudez. "Ponha uma cueca, meu amigo. O que a sua filha ganha vendo a sua genitália?", escreveu.

Mas Torben também foi elogiado pela iniciativa. "Não há nada, absolutamente nada, de errado com o banho inocentemente juntos como pai e filho. Esta batalha é uma daquelas que vale a pena tomar. Obrigado!", disse uma internauta.

