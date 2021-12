Dilma participa da posse de Tabaré Vázquez no Uruguai

A presidente Dilma Rousseff participa neste domingo, em Montevidéu, da posse do presidente do Uruguai, Tabaré Vázquez, que é do mesmo partido de José "Pepe" Mujica, que deixa o governo com alta popularidade e que ficou conhecido em todo o mundo por seu jeito modesto e por declarações polêmicas.

Recentemente, em entrevista ao jornal argentino Perfil, Mujica declarou que a Argentina não tem acompanhado o ritmo dos outros países do Mercosul quanto à integração regional e repassou ao repórter o que teria sido uma declaração de Dilma, afirmando que o Brasil precisa ter paciência estratégica com a Argentina. A declaração não foi rebatida por nenhum governante.

Famoso por andar de Fusca, ter dado carona a um estranho numa estrada uruguaia e por usar sandálias mesmo em eventos oficiais, Mujica deixa ao seu sucessor um país considerado por ele mesmo como "um oásis de segurança na América Latina", conforme declarou ao jornal peruano El Comércio.

Com 3,4 milhões de habitantes (pouco menor do que a Região Metropolitana de Salvador) e um PIB de cerca de US$ 70 bilhões (maior do que o da Bahia, US$ 68 bilhões), o Uruguai é fortemente dependente do comércio com os dois maiores sócios do Mercosul, Brasil e Argentina.

Tabaré Vazquez, que será presidente até 2020, tornou-se em em 2005 o primeiro governante de esquerda do Uruguai, passando o cargo em seguida para Mujica, de quem retoma o poder agora.

