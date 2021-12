Dilma e quatro ex-presidentes viajam para funeral de Mandela

Brasília - A presidenta Dilma Rousseff e quatro ex-presidentes da República embarcaram no início da tarde desta segunda-feira, 9, para a África do Sul onde vão participar do funeral do ex-presidente sul-africano Nelson Mandela. Pouco antes do embarque, a presidenta escreveu em sua conta no microblog Twitter que "o Estado brasileiro se une para honrar Mandela" e que "é uma honra reunir todos os ex-presidentes em um objetivo comum". A presidenta disse ainda que a atividade conjunta é uma demonstração de que "as eventuais divergências no dia a dia não contaminam as posições do Estado brasileiro".>

Fazem parte da comitiva os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Collor e José Sarney. Também integram o grupo o ministro das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo, as ministras da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Luiza Bairros; da Comunicação Social, Helena Chagas; e o assessor especial para Assuntos Internacionais da Presidência da República, Marco Aurélio Garcia.

Mandela morreu na última quinta-feira, 6, aos 95 anos, vítima de complicações pulmonares. Com os líderes políticos brasileiros, estarão também mandatários de todo o mundo.

Amanhã (10), será feita uma cerimônia nacional em memória de Mandela, no estádio de Soweto, em Johanesburgo. O corpo do ex-presidente ficará exposto na sede da presidência em Pretória, entre os dias 11 e 13 de dezembro. No dia 15, Mandela será sepultado na Aldeia de Qunu, no Sul do país, onde foi criado.

