Diamante azul avaliado em US$ 21 mi será leiloado em Genebra

Um espetacular diamante azul, considerado o maior do mundo em sua categoria, será leiloado em 14 de maio em Genebra, anunciou a Christie's.



O diamante, talhado em forma de pêra e chamado "The Blue" (O Azul), tem peso de 13,22 quilates. A joia foi classificada na categoria "azul vívido sem defeito" e a Christie's avalia o preço entre 21 e 25 milhões de dólares. O vendedor deseja permanecer no anonimato.



Há seis meses, a Christie's vendeu em Genebra um diamante laranja "vívido", considerado o mais importante de sua categoria, com peso de 14,82 quilates, pelo preço recorde de US$ 35 milhões.



O diamante azul será a principal peça no tradicional leilão de maio da Christie's em Genebra.



A venda terá 250 lotes e espera arrecadar 80 milhões de dólares.

